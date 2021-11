La tuerie d’Atlanta de ce mardi 16 mars 2021 en dit long sur la représentation des femmes asiatiques dans l’imaginaire collectif… Entre whitewashing et racisme, c’est la triple peine pour celles qui continuent de voir leurs corps exploités et sexualisés par l’industrie du cinéma, reflet d’une société déshumanisée et problématique. Comment l’industrie cinématographique s’est-elle rendue coupable de l’hypersexualisation des femmes asiatiques à travers le temps et à quel prix ? Décryptage.