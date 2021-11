Qui es-tu, Carlos Desrosiers ?

Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant Carlos Desrosiers est le protégé et ami de grands noms de l'industrie de la musique Rap et Trap en Amérique, à l’instar de Rihanna, Travis Scott et Migos. Découvrez l’étonnant parcours de cet artiste touche-à-tout, qui s’apprête à dévoiler une exposition unique à Paris ce 23 juin 2019.