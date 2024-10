Hommes

Rudolf Noureev : “Je danse ce que je pense, comment je pense, ce que je sens”

Rien ne laissait présager son éblouissant parcours. Sinon une détermination et un amour de la danse, endossés comme habit perpétuel. Rudolf Noureev a choisi très tôt de sortir du rang pour (re)naître à lui-même, et se laisser découvrir au monde dans toute sa splendeur artistique. Vingt-six ans après la disparition du danseur, Ralph Fiennes le met en scène dans “Noureev, The White Crow”. L’occasion d’un travelling arrière.