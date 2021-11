Porno californien : la fin de la fête ?

À l’heure de #MeToo et du scandale TrumpStormy Daniels, le monde du X vit ses jours les plus sombres. Alors que ses profits se comptent en milliards de dollars, la récession, le monopole des “tubes” et les pressions internes mettent à mal cette industrie souterraine flamboyante.