Paul Schrader, un cinéaste à (re)découvrir d'urgence

Femmes

Penélope Cruz : "Petite, faire du cinéma me paraissait impossible"

Elle est plus présente, plus splendide, plus nécessaire que jamais : un contrat avec Chanel, une histoire qui continue avec Lancôme, deux films avec son mari Javier Bardem, un César d’honneur, des retrouvailles avec Pedro Almodóvar… La belle Madrilène nous éblouit encore et toujours.