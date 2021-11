Paris Hilton, la revanche d’une blonde

Avant les influenceuses Instagram, Paris Hilton a été dans les années 2000 l’une des premières it girls à avoir été célèbre pour sa notoriété. Après être tombée dans l’oubli et la cocaïne aux abords de 2010, l’héritière de 37 ans au look bling revient pour un show sur la chaîne Viceland et une collection de vêtements so 2003. Paris sera toujours Paris...