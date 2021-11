Netflix : les 10 films et séries qui arrivent en avril 2021

Séries, films, documentaires… En avril 2021, Netflix actualise son catalogue belge avec des nouveautés très attendues, depuis la mini-série inspirée d’une histoire vraie "Le Serpent", jusqu’à "Madame Claude", film retraçant le parcours de la proxénète la plus célèbre de Paris, en passant par le multi-récompensé "Once Upon a Time in… Hollywood". Voici les 10 nouveautés à binge-watcher dès le 1er avril sur la plateforme.