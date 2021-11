Netflix : les nouveautés à découvrir en octobre 2020

Films, séries ou documentaires, le mois d’octobre promet d’être riche en nouveautés sur Netflix. Murder signera sa saison finale, Emily in Paris fera son arrivée, tandis que Social Distance, une série sur le confinement, risquera d’en surprendre plus d’un. Alors, on se pare de notre plus beau plaid et c’est parti pour le premier binge-watching de l’automne.