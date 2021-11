Faut-il aller voir "Les Garçons Sauvages" de Bertrand Mandico ?

Moite et hallucinatoire, Les Garçons Sauvages du dandy Bertrand Mandico va troubler les âmes, sensibles ou non. Tabous, pulsions sexuelles ou criminelles, fluidité des genres et ivresse des sens sans retour : un trip intense.