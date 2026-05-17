Como 1907 dévoile son quatrième maillot Adidas en collaboration avec RHUDE
Poursuivant son irrésistible ascension, le club de football Transalpin dévoile une nouvelle collaboration mode déjà culte, en édition limitée et pour la bonne cause.
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Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.