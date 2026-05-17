Guilty Pleasure : Drouant célèbre la gourmandise à travers sa madeleine XXL
L'établissement indissociable de la culture littéraire Française dévoile une madeleine géante, hommage inspiré à Marcel Proust.
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Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.