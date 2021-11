La Philarmonie célèbre la musique arabe

Quand on la censure, elle se fait prière ; quand elle s’adresse à l’âme, elle bouge aussi les corps ; quand on tente de la fixer, elle passe les frontières. Après Bowie, Daho et Barbara, la Philharmonie célèbre toutes les beautés de la musique arabe dans une exposition en forme de voyage.