Audrey Hepburn aurait eu 90 ans : retour sur ses meilleurs looks

De "Vacances romaines" à "Breakfast at Tiffany’s" en passant par "My Fair Lady", on ne compte plus les films cultes dans lesquels on a pu découvrir Audrey Hepburn, devenue une véritable icône de mode. En 2019, la comédienne aurait eu 90 ans, de quoi se replonger dans 16 de ses meilleurs looks au cinéma.