"Le Diable s’habille en Prada 2", une suite brillante et nécessaire
Suite attendue et inattendue à la fois, Le Diable s’habille en Prada 2 conjugue nostalgie et modernité pour mieux capturer l’évolution d’un monde — et de ses icônes.
Suite attendue et inattendue à la fois, Le Diable s’habille en Prada 2 conjugue nostalgie et modernité pour mieux capturer l’évolution d’un monde — et de ses icônes.
Portrait incandescent d’une mystique du XVIIIᵉ siècle, le film The Testament of Ann Lee fait revivre la radicalité spirituelle et politique d’une femme qui voulut créer un monde nouveau — en chantant et en dansant.