"30 ans sinon rien" renaît sur Netflix avec un nouveau duo
Porté par Emily Bader et Logan Lerman, le reboot du film culte s’annonce comme un pont sensible entre nostalgie et modernité.
Porté par Emily Bader et Logan Lerman, le reboot du film culte s’annonce comme un pont sensible entre nostalgie et modernité.
Hannah Montana, High School Musical, Les Sorciers de Waverly Place, et bien d’autres classiques sont revenus sur le paysage télévisuel depuis le 18 janvier. Entre souvenirs d’adolescence et nouvelles aventures inédites, Disney Channel réveille la magie pour une parenthèse inoubliable.