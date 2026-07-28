Le remake de "Possession" dévoile ses premières images de tournage
Le remake de Possession, chef-d'œuvre culte d'Andrzej Żuławski, est officiellement entré en production avec Margaret Qualley dans le rôle principal, sous la direction de Parker Finn.
Le remake de Possession, chef-d'œuvre culte d'Andrzej Żuławski, est officiellement entré en production avec Margaret Qualley dans le rôle principal, sous la direction de Parker Finn.
C'est l'événement de l'été : Spider-Man : Brand New Day sera sur grand écran fin juillet... et avec le bonheur de retrouver notre couple favori Zendaya-Tom Holland en promotion ensemble, tout en style.
À l'occasion du centenaire de Marilyn Monroe, Maggie Gyllenhaal signe Flesh Impact, un court métrage présenté à la Mostra de Venise qui imagine le destin de l'icône si elle avait eu la chance de vieillir.
Le 12 août, une éclipse solaire exceptionnelle sera visible dans une grande partie de l'Europe : un rendez-vous rare qui mérite quelques précautions pour repartir avec de belles images, sans mettre en péril sa vue ni son matériel.
Présentée lors de la Fashion Week de Paris, la nouvelle collaboration entre Repetto et Yohji Yamamoto revisite l'emblématique ballerine Bolchoï dans un dialogue subtil entre héritage chorégraphique et création contemporaine.