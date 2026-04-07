Dans "Die, My Love", Jennifer Lawrence incarne une descente sensorielle et sauvage
Dans Die, My Love, Lynne Ramsay transforme la maternité et l’amour en une expérience sensorielle brute où la passion se fissure jusqu’à la perte de soi.
Dans Die, My Love, Lynne Ramsay transforme la maternité et l’amour en une expérience sensorielle brute où la passion se fissure jusqu’à la perte de soi.
Portrait incandescent d’une mystique du XVIIIᵉ siècle, le film The Testament of Ann Lee fait revivre la radicalité spirituelle et politique d’une femme qui voulut créer un monde nouveau — en chantant et en dansant.
En 2026, le parfum se porte comme une seconde peau.
Il accompagne, souligne et révèle.
Une écriture intime, où chaque sillage devient une signature.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.