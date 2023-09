La grève des acteurs et des scénaristes est-elle vraiment terminée à Hollywood ?

Au milieu d'un front row de stars mondiales, de JISOO à Jenna Ortega en passant par Jennifer Lawrence ou Charlize Theron, le défilé Dior était le plus attendu de ce début de journée. Pour cette collection printemps-été 2024, Maria Grazia Chiuri a imaginé une silhouette féminine qui mixe les années 50 avec une jupe plissée et une veste Bar revisité pour une allure moderne de femme forte et engagée.