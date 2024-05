La garde-robe personnelle de Vivienne Westwood va être mise aux enchères

L'Officiel Art

Christie’s, nuit et jour

Depuis sa création à Londres en 1766, Christie’s a essaimé sur tous les continents. Présente dans 46 pays, la maison propose deux sessions annuelles de ventes dédiées à l’art contemporain, chacune étant composée de deux ventes. Celles tenues à Paris les 7 et 8 juin prochains rassemblent des pièces d’exception (à partir de 3,5 M€ pour une toile de Nicolas de Stäel) et des lots plus accessibles (débutant à 500€ pour une pièce de Roni Horn), dont une vingtaine vendus au bénéfice du Consortium de Dijon. “L’Officiel Art” a sélectionné une douzaine d’œuvres, parmi les quelque 270 proposées, et a sollicité l’expertise d’Etienne Sallon, l’un des spécialistes Christie’s, directeur de la Vente du Jour.