La Cicciolina, l’activiste aux seins nus

Star du porno, espionne, parlementaire, la plus kitsch et sexy des Italiennes a été l’une des premières starlettes à ne pas se contenter de son statut de bimbo. Avant Pamela et Kim K., celle qui fut l’épouse de Jeff Koons a su faire de son existence une œuvre d’art aussi pop que politique. Souvenirs.