Antonio Lopez, l'homme qui aimait les femmes

Illustrateur et photographe de mode avantgardiste et provocateur, Antonio Lopez a autant marqué les années 70 et 80 par sa vie haute en couleur que par son œuvre. Un documentaire plein de panache rend enfin hommage aux fulgurants traits de génie de ce slasheur proche de Warhol et de Lagerfeld.