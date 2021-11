L’exposition Mademoiselle Privé fait escale à Tokyo

Après Londres, Séoul, Hong Kong et Shanghai, la Maison CHANEL ouvre les portes de son univers singulier aux Tokyoïtes et globe-trotters de passage dans la capitale nippone. Plus que jamais à l’honneur de cette cinquième édition, le chiffre fétiche de Gabrielle Chanel guide le visiteur le long d’une expérience immersive au plus près de l’héritage et savoir-faire CHANEL.