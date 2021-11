L'exposition de l'année se trouve à New York

Fidèle à son intitulé, l’exposition “Volez Voguez Voyagez” – signée Louis Vuitton – s’exporte outre-Atlantique, et passe de la verrière du Grand Palais à la façade Art Déco de l’American Stock Exchange de New York. L’art et la manière de pérégriner selon la maison française.