Billie Eilish et Khalid parlent de la difficulté d'être jeune aujourd'hui

Femmes

Billie Eilish : "Les gens ont une vision du monde tellement stéréotypée"

Bye bye Katy Perry, Taylor Swift, Miley Cyrus... Une nouvelle reine de la pop a débarqué en tenue de combat, armée d’une sincérité rare, d’un regard décapant sur le monde, et elle n’a pas l’intention de se laisser faire. Artiste précoce et prometteuse, elle nous parle sans fard de musique, de danse et de résistance.