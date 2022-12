Certains hôtels vous transportent dès votre arrivée. Ici on peut atterrir en hélicoptère, accoster avec son yacht, ou tout simplement se laisser conduire en limousine… Les Roches Blanches bénéficient d'un emplacement privilégié dans les calanques de Cassis entre Marseille et Toulon, l’une des côtes les plus préservées de la Méditerranée.