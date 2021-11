Qui est Hubert Crabières, le gagnant du prix de la photographie American Vintage ?

Qui est Hubert Crabières, le gagnant du prix de la photographie American Vintage ?

Depuis trois ans, la marque consacre le travail d’un photographe en lui remettant le prix de la photographie American Vintage lors du festival de mode et de photo d’Hyères. Après Luis Alberto Rodriguez et Sarah Mei Herman, c’est le Français Hubert Crabières qui a tapé dans l’œil du jury, présidé par Craig McDean. Focus sur le gagnant qui vient de remporter 15 000 euros et une exposition dans une boutique de la marque.