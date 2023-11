Faut-il voir The Killer, le nouveau film de David Fincher ?

On vous explique pourquoi la marque Rare Beauty de Selena Gomez surpasse Fenty de Rihanna

La marque Rare Beauty fondée par la chanteuse et actrice Selena Gomez est devenue la marque de beauté à la croissance la plus rapide sur Tik Tok, Instagram et autres réseaux sociaux, dépassant même FENTY Brauty fondée par Rihanna.