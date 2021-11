Et si le meilleur festival de l'été musical était à Paris ?

Pop Culture

Offset : "Internet est la meilleure chose qui soit arrivée à la musique"

C’est l'un des rappeurs les plus talentueux du moment et l'un des hommes les mieux habillés au monde. Mais aussi l'un des plus chanceux puis qu'il a réussi à passer la bague au doigt de la passionnante Cardi B. Interview de l'un des trois génies de Migos, surnommés par Donald Glover “les Beatles” de leur génération.