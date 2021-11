"Emily in Paris" : et si la vraie icône de style de la série, c’était Camille ?

En dévoilant sa nouvelle série pour Netflix "Emily in Paris", son créateur Darren Star a tenté de faire passer son personnage principal pour une icône de mode, à l’instar de Carrie Bradshaw dans "Sex and The City". Pari raté, puisque c’est un autre personnage de la série, Camille, qui lui vole la vedette.