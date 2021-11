"Croire au merveilleux", un livre pour prendre le large

Le dernier livre de Christophe Ono-Dit-Biot nous emporte dans une Italie solaire et charnelle, faites de baignades dans des eaux cristallines et de siestes amoureuses à l’ombre de persiennes closes, de vins capiteux, de glaces au citron des montagnes et d’oursins dont on ouvre la bogue au canif.