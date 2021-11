Ce compte Instagram compare les looks de Fran Fine et l’art contemporain

Il a reçu les honneurs des médias internationaux les plus prestigieux. The Nanny Art, mené par Louis-Philippe Van Eeckhoutte, compte pas moins de 17 000 abonnées sur Instagram. La raison ? Il a eu la brillante idée de comparer les looks de Fran Fine, aka "Une nounou d’enfer", à des œuvres d’art contemporain.