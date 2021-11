Cardi B / Nicki Minaj : la guerre est déclarée

Booba et Kaaris sont décidément loin d'avoir le monopole du clash : c'est dans un décor glamour de Fashion Week new-yorkaise que s'affrontait vendredi soir, à coup de talons de 12, les deux rappeuses Nicki Minaj et Cardi B. Malheureusement pour elles, il n'existe qu'une seule place au rang de reine du hip hop — qui de Cardi ou Nicki la mérite le plus ? Nous tentons d'y répondre.