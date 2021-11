Avec quel (beau) livre redécouvrir la maison Chanel ?

Écrit et croqué à quatre mains par la journaliste Laetitia Cénac et le peintre Jean-Philippe Delhomme, "Dans les coulisses de Chanel" concilie texte et dessin pour mieux célébrer Karl Lagerfeld et son oeuvre au 31 rue Cambon.