"And Just Like That" : tout ce que l'on sait sur la saison 2 du reboot de Sex and the City

And just like that... L'appartement de Carrie Bradshaw est sur Airbnb

Sex And The City est sur le point de faire son grand retour avec le très attendu And Just Like That... Pour célébrer le retour de l'une des séries les plus appréciées de HBO, grâce à Airbnb, vous pouvez dormir une nuit dans l'appartement emblématique de Carrie Bradshaw.