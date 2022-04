"A Very British Scandal" : l'histoire vraie de Margaret Campbell

Pop Culture

Claire Foy : "Ce qu'on dit sur Ryan Gosling est vrai"

Une seconde saison de sa série The Crown, bientôt dans la peau de Lisbeth Salander pour une nouvelle adaptation de Millenium. Et, entre-temps, le nouveau film épique et passionnant de Damien Chazelle, First Man, aux côtés de Ryan Gosling dans le rôle de l’astronaute Neil Amstrong. Pour la britannique Claire Foy, à 34 ans, l’heure de gloire sonne triomphalement.