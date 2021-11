A la découverte de la meilleure boutique de disques au monde

Parmi les innombrables plaisirs qu’offre Londres, il y a ses disquaires. Au premier rang desquels, Sounds of the Universe, dont la richesse de l’offre est sans égal. Adossée au merveilleux label Soul Jazz, qui publie des classiques immédiats, avec des compilations de reggae, de soul, de rock-steady, ou de musiques méconnues (à l’image du récent et génial Cuba: Music and Revolution - Compiled by Gilles Peterson and Stuart Baker), cette antre dédiée au plaisir des oreilles et de l’esprit vient de fêter ses 30 ans d’existence. Rencontre avec son fondateur Stuart Baker.