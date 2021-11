Ben Pundole : "La notion de luxe implique le respect de la planète"

Humaniste et workaholic au sens noble du terme, Ben Pundole constitue depuis plus de 20 ans un binôme stratégique et créatif avec Ian Schrager, père fondateur du Studio 54 et des branchés Public et EDITION hotels. Vice president of Brand Experience de ces derniers, rédacteur en chef du site A Hotel Life et activiste, Ben Pundole s’est doté d’une mission : combattre l’utilisation du plastique dans le secteur hôtelier et faire de la marque EDITION la première à porter haut l’étendard plastic-free. Rencontre.