"The Mother Lover" lève le voile sur la crise de la santé maternelle aux Etats‐Unis

Fondée il y a quelques semaines par Paula Goldstein et Rebecca Dayan, l’organisation à but non lucratif The Mother Lover lève le voile sur la crise de la santé maternelle aux Etats‐Unis. Son porte‐étendard ? Un simple T‐shirt blanc.