David de Rothschild : "Il n'y aura pas de deuxième chance"

David de Rothschild a rallié Sydney depuis San Francisco sur un bateau réalisé à partir de 12 500 bouteilles en plastique, traversé la Mongolie à moto, l’Antarctique à skis, et descendu le Xingu, un affluent de l’Amazone, dans un kayak. Moins par goût de l’aventure que par souci d’attirer l’attention sur l’agonie du monde animal et végétal. Cette même volonté a présidé à la création de sa marque, The Lost Explorer.