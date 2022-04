Pop Culture

Coach et Selena Gomez réunis (aussi) pour la bonne cause

La Fondation Coach s’associe avec Step Up, une organisation américaine qui permet l’accès à l’ éducation pour les femmes de milieux défavorisés, et promeut via son égérie Selena Gomez une certaine forme d’égalité à travers les lycées des US. Ou lorsque le beau devient inspirant.