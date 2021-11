Rihanna lance-t-elle une ligne de lingerie ?

Fashion Week

Fenty X Puma, automne-hiver 2017/18

Présentée dans le cadre exceptionnel de la Bibliothèque Nationale de France, la dernière collection Fenty x Puma par Rihanna nous ramène sur les bancs de l'école. Tout droit sorties des années 90, les héroïnes dignes d'un American College portent le teddy à même la peau et enchaînent références streetwear et statements plus couture.