Jalouse

Emma Chamberlain se confie sur sa tradition de Noël préférée, son plus grand échec déco...

Né sur YouTube, le phénomène Emma Chamberlain a rapidement gagné les coeurs de la Gen-Z à coup de vidéos ultra-réalistes, dont une, hilarante, consacrée à la grande surface américaine The Dollar Store. A l'occasion des fêtes de fin d'année, elle se confie sur sa tradition de Noël préférée, son film de prédilection et bien plus.