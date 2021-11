Où était Michael Kors mercredi soir ?

C'est à Shanghai que Michael Kors et son "gang" s'étaient donnés rendez-vous mercredi soir, pour célébrer la sortie du quatrième volet de la campagne "The Walk", mettant en scène trois nouveaux talents : Ella Richards, Selay Marley et Yang Mi. Un peu plus tôt dans la matinée, ces happy few avaient pu assister au tout premier "trunk show" chinois du label, à l'hôtel Peninsula.