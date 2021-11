Où croiser le tout Cannes ?

Champagne sur la Croisette, où le designer Axel Huynh, fort d'une première collection éponyme d'art de la table avec la manufacture Lègle, accueillait réalisateurs, comédiens et autres happy few dans sa Villa AH. Au menu ? Cuvée de vins "Villa AH" réalisée à quatre mains par Axel Huynh et la maison Louis François, spa haute couture griffé Dr Burgener, bibliothèque Assouline au coin du feu, brunch detox co-orchestré par Ladurée mais aussi, et enfin, signature olfactive imaginée en collaboration avec Diptyque...sur fond de DJ sets bien huilés pour la soirée millésimée L'Officiel x Jalouse.