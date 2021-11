Les muses de Karl Lagerfeld lui rendent hommage

Ébranlées par la perte du génie de la mode, les célébrités, muses et ami(e)s du créateur ont pris la parole sur Instagram. Bella Hadid, Caroline de Maigret, Pharrell Williams, Michel Gaubert,... ils ont contribué à la vision de leur maître et ont décidé de lui rendre hommage en quelques caractères. Entre nostalgie, humilité et gratitude, leurs messages ne pouvaient être plus frappants de sincérité.