Qui était au défilé Dolce & Gabbana à New York ?

Une fois n'est pas coutume, Domenico Dolce et Stefano Gabbana dévoilaient dimanche soir leurs collections "Alta Moda" et "Alta Sartoria" au Metropolitan Opera de New York. Un show cinq étoiles, qui a vu défiler Naomi Campbell, Kaia Gerber et Karlie Kloss.