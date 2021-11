Kim Kardashian recrée l’un des looks iconiques de Carrie Bradshaw

Alors qu’elle assistait à un événement à Los Angeles ce mardi 11 juin 2019, Kim Kardashian prouvait une nouvelle fois sa passion pour les pièces vintage. Vêtue d’une jupe Dior imprimé journal imaginée au début des années 2000 par John Galliano, la business woman s’appropriait l’un des looks les plus iconiques de Carrie Bradshaw dans "Sex and the City."