Hospitalisée en urgence à Paris, Pat Cleveland appelle aux dons

Le supermodel des années 60 et 70, aperçu en février dernier sur les podiums de New York, Milan et Paris, a été diagnostiqué d'un cancer du colon le 23 mars dernier. Retenue dans la capitale française pour subir des soins en urgence, elle compte désormais sur le soutien de son mari de plus de 35 ans Paul van Ravenstein, de ses enfants et proches, mais aussi sur celui de généreux anonymes, reconnaissants des actions passées du mannequin.