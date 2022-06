Hommes

Octavian : "Ado, mes icônes de mode étaient A$AP Rocky, Skepta et Pharrell"

Lauréat du prix BBC Sound of 2019 et mannequin pour Virgil Abloh, le rappeur londonien Octavian, qui compte Drake parmi ses supporters, poursuit son irrésistible ascension en multipliant les sorties et les collaborations. Portrait d’un artiste qui revient de loin.