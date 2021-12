Pop Culture

Karley Sciortino : "je veux rebrander le mot slut"

À 31 ans, la New-Yorkaise Karley Sciortino s’impose comme la chroniqueuse sexe qui comprend le mieux les filles d’aujourd’hui. Avec son blog, Slutever, cette blonde bisexuelle et féministe ultra sexy aborde sans jugement et avec justesse tous les tabous. Un peu comme si Carrie Bradshaw avait fusionné avec Judith Butler, Beyoncé et Petra Collins…